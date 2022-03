SLS : 12 ans après l’annonce du projet, la méga fusée de la NASA s’apprête à rejoindre son pas de tir

12 ans après l’annonce initiale du projet, la méga fusée de la NASA SLS (Space Launch System) sera acheminée sur son pas de tir du Kennedy Space Center le jeudi 17 mars. Le déplacement de la fusée et de son module spatial Orion devrait prendre pas moins de 11 heures, ce qui est finalement très peu par rapport aux années de retard et aux dépassements budgétaires en cascade qui ont jalonné le projet. Ces dépassements de « frais » ont d’ailleurs essentiellement profité aux firmes Boeing, Northrop Grumman et Aerojet. Le coût de la première des 4 missions Artemis (retour vers la Lune) est estimé à 4,1 milliards de dollars, sachant que la fabrication d’un seul SLS reviendrait déjà à 2,2 milliards de dollars.

Une fois que le SLS sera installé sur son pas de tir, la NASA procédera à une longue batterie de tests

L’impossibilité de réutiliser le moindre étage d’une fusée SLS est ce qui explique en grande partie ces montants pharaoniques. Chaque mission Artemis nécessitera en effet sa propre fusée. Ce modèle économique est à comparer avec celui du Starship de SpaceX, un gros lanceur conçu pour être réutilisable, ce qui pourrait diminuer les coûts entre chaque lancement à « seulement » 10 millions de dollars selon Elon Musk.