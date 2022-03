Obi-Wan Kenobi : Dark Maul absent de la série suite au nouveau scénario

Dark Maul devait initialement être présent dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, mais le méchant de Star Wars sera finalement absent selon les informations du Hollywood Reporter. Tout serait lié au nouveau scénario.

Pas de Dark Maul dans la série Obi-Wan Kenobi

Lucasfilm avait au départ choisi Hossein Amini pour s’occuper du scénario de la série Obi-Wan Kenobi. Puis Lucasfilm a décidé de faire une longue pause pour repartir de zéro en faisant appel à Joby Harold afin qu’il écrive un autre scénario. Et c’est ce changement qui a eu impact sur le méchant apparu pour la première dans le film Star Wars épisode I : La Menace Fantôme.

Selon The Hollywood Reporter, Dave Filoni et Jon Favreau, qui chapeautent la série The Mandalorian, étaient inquiets du script d’origine, jugeant qu’il était trop similaire à celui de The Mandalorian (Obi-Wan Kenobi protégeant le jeune Luke Skywalker dans l’un, le Mandalorien protégeant Grogu dans l’autre). Dark Maul devait être l’un de ceux qui chassent Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker, et il n’était pas question de la présence de Dark Vador à ce moment. Dans le même temps, Dave Filoni et Jon Favreau ont invité Deborah Chow, la réalisatrice, « à aller plus loin ».

Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a eu échos des craintes et cela fut suffisant pour faire une pause au niveau de la série. Il y a ensuite eu l’arrivée de Joby Harold comme nouveau scénariste.

Dark Vador à la rescousse

Ray Park, qui a incarné Dark Maul dans les films, aurait été sur le plateau de pré-production afin de faire des essais. Le cascadeur et acteur aurait aussi tourné des scènes, mais ce serait seulement des scènes d’essai et non pour la série à proprement parler.

À l’arrivée, Dark Maul a été écarté de la série Obi-Wan Kenobi et Dave Filoni aurait poussé pour que Dark Vador soit le grand méchant de la série avec le Grand Inquisiteur. Ces deux personnages seront justement présents dans la série.

La série Obi-Wan Kenobi fera ses débuts sur Disney+ le 24 mai. Il y aura une saison avec six épisodes au total. La bande-annonce a été diffusée il y a quelques jours.