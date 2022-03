YouTube Vanced ne va plus fonctionner suite à une mise en demeure de Google

YouTube Vanced, une application Android qui permet notamment de regarder les vidéos sans publicité, va cesser de fonctionner. Cela fait suite à une mise en demeure de la part de Google (qui détient YouTube).

C’est la fin pour YouTube Vanced

L’équipe derrière YouTube Vanced a annoncé la fin de l’application sur Telegram, Twitter et Reddit :

Dans les prochains jours, les liens de téléchargement seront retirés. Le serveur Discord sera maintenu pour le moment. Nous savons que ce n’est pas quelque chose que vous vouliez entendre, mais c’est quelque chose que nous devons faire. Nous tenons à vous remercier tous pour votre soutien au fil des ans.

Cet abandon est un véritable coup de massue pour les utilisateurs de l’application. Outre le fait de bloquer les publicités sur toutes les vidéos, ils ont le droit à l’expérience de l’application de YouTube avec quelques bonus. Par exemple, l’application intègre le support de SponsorBlock qui zappe les segments sponsorisés des vidéos. Il y a également la possibilité d’avoir la fonctionnalité Picture-in-Picture pour être sur une autre application tout en ayant la vidéo dans un coin de l’écran, de choisir la qualité vidéo par défaut, de définir le volume et la luminosité avec des gestes, avoir de nouveau le compteur de « Je n’aime pas » et plus encore. Tout cela gratuitement… et illégalement.

C’est le côté illégal de YouTube Vanced qui a poussé Google à faire une mise en demeure. L’application existe depuis un moment maintenant, mais elle a surtout gagné en popularité auprès du grand public ces derniers mois. Il s’agissait au départ d’une application connue par une communauté de passionnés. Mais ce n’est plus le cas et Google a décidé de siffler la fin de la récréation.

À quand l’arrêt définitif ?

Que se passe-t-il aujourd’hui ? Pour le moment, l’application fonctionne toujours. Mais elle peut cesser de fonctionner dans quelques heures comme dans quelques jours ou quelques mois. Tout dépendra du moment où YouTube changera son API, ce qui bloquera complètement Vanced. Et pour le coup, il n’y aura pas une mise à jour pour retrouver un usage normal.