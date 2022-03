Google Soli : l’interface homme-machine capable d’interpréter le langage corporel

Les interfaces homme-machine n’ont pas beaucoup progressé depuis l’iPhone… qui n’était déjà qu’un raffinement « tactile » de l’interface graphique du premier Macintosh (et des stations-prototypes de Xerox). Certes, il est désormais possible d’effectuer quelques commandes vocales ciblées pour contrôler en partie son smartphone ou son enceinte connectée, mais rien qui puisse réellement remplacer l’interface graphique conventionnelle.



La division ATAP (Advanced Technology and Products) de Google travaille sur une technologie d’analyse du langage corporel qui pourrait bien changer la donne : Google Soli fait intervenir le capteur photo du Google Pixel 4 (la techno a été retirée du Google Pixel 5) ou du Nest Hub de seconde génération ainsi, un processeur de captation baptisé SOLI ainsi qu’un logiciel IA capable de traduire les mouvements du corps en commandes de contrôle. De simples gestes de la main et à distance de l’écran permettent ainsi d’éteindre le réveil, de prendre un cliché, de lancer un morceau de musique ou une vidéo, etc.

La puce Soli du Pixel 4

Pour l’instant, force est de reconnaitre que la technologie reste très parcellaire, un peu comme les commandes vocales du reste, mais il n’est plus interdit d’imaginer une fusion de ses interfaces vocales/gestuelles aboutissant à une interface de contrôle dont les modalités se rapprocheraient du dialogue en langage naturel. Comme si l’IA du film Her pouvait aussi « lire » nos humeurs et interpréter nos gestes et aboutir ainsi à une interface homme-machine ultra personnalisée…