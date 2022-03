Pour Gabe Newell (Valve), les obsédés du Métavers « n’ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent »

Pour Gabe Newell, le métavers est un peu trop souvent mis à toutes les sauces, ce qui fait que le concept finit par recouper tout et son contraire. Les obsédés du Métavers « n’ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent » a ainsi déclaré le patron de Valve lors d’une interview pour PC Gamer. Et le fait est… que Newell a raison. Le métavers, le concept phare popularisé par Mark Zuckerberg, est en fait un pendant de l’Oasis du film Ready Player One, soit un espace social en VR (ou en AR) que l’on parcourt via un avatar et qui permet une multitude d’activités différentes (intégrées de façon transparente ou via plusieurs apps VR/AR).

De fait, il existe très peu de véritables métavers, hormis Horizon Worlds de Meta, VRChat, RecRoom et c’est à peu près tout. Certains jeux ou d’apps sociales non VR s’apparentent au métavers dans leur structure générale, comme Roblox ou Second Life, et quelques rares jeux multijoueurs s’enrichissent de certaines activités qui de loin font penser à une forme de Métavers (à l’instar de Fortnite et ses concerts virtuels), mais sur le fond, il ne s’agit pas vraiment de vrais métavers. (VR + avatar personnalisable + espace social + multi activités). Malgré ce tacle appuyé, Gabe Newell n’est pas fondamentalement opposé au Métavers, mais juge que de nombreux projets actuels sont des faux-semblants qui ne font que surfer sur une tendance…