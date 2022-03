Anonymous diffuse des images de la guerre en Ukraine sur les chaines de télé russes

Anonymous, le groupe de hackers « politisés » aux contours encore flous, n’avait pas menti en déclarant sa cyberguerre à la Russie. Après avoir fait tomber le site de la chaîne RT via une attaque DDoS (par déni de service) et avoir perturbé l’accès aux sites internet de la présidence russe, Anonymous est allé plus loin encore en diffusant des images de la guerre en Ukraine… sur les chaines de télévision russes ! Ces extraits des conflits armés sont largement censurés par le pouvoir en place en Russie, ce dernier menant une autre guerre intérieure, celle de l’information cette fois, pour que la population russe n’ait aucun retour sur les drames et les horreurs des bombardements massifs sur les villes ukrainiennes.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU — Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022

Ainsi donc, les services de diffusion Wink et Ivi ainsi que les chaines Russia 24, Channel One et Moscow 24 se sont retrouvées piratées quasi en même temps et ont diffusées pendant quelques minutes des images de la guerre, ou plutôt des conséquences de la guerre sur la population civile ukrainienne. Ces séquences vidéo sont suivies d’un long message demandant à la population de se révolter contre Vladimir Poutine.