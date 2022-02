A l’heure d’écrire ces lignes, les troupes russes sont aux portes de Kiev. La guerre-éclair engagée par la Russie est un véritable électrochoc géopolitique et économique (les bourses s’effondrent), sans oublier le bilan humain (contrairement à ce qu’annonçait la Russie, il y a bien de nombreuses victimes civiles). Le groupe de hackers Anonymous se lance à son tour dans la bataille et annonce sur Twitter qu’il va engager des représailles, à son niveau, contre l’agresseur : « Le collectif Anonymous est officiellement en « cyber-guerre » contre le gouvernement russe »

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Le groupe de hackers n’a pas mis longtemps à passer de la parole aux actes. Quelques minutes seulement après ce communiqué, Anonymous a annoncé avoir fait tomber le site de la chaîne RT (Russia Today), parfois considérée comme un organe de communication (voire de propagande) de Poutine et de son gouvernement. La chaine a confirmé de son côté une attaque DDoS (attaque par déni de service). Russia Today a pu reprendre ses transmissions peu de temps après.

Un peu plus tard dans la soirée du 24, l’agence Reuters informait que les sites internet de la présidence russe, du gouvernement et de la Douma étaient par moments indisponibles, ce qui est peut-être là encore une conséquence des attaques d’Anonymous. On rappellera ici que ce n’est pas la première fois qu’Anonymous prend position contre des états ou des organisations. Par le passé, le collectif avait ainsi mené des cyberattaques contre l’Etat Islamique, Donald Trump ou le Ku Klux Klan.