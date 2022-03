Bridage des Samsung Galaxy S22 : une class-action en préparation et une enquête du régulateur anti-trust

Le bridage des performances du Galaxy S22 (et du S21, S20 et s10 avant lui) continue de faire des remous. The Korea Herald croit ainsi savoir de bonnes sources que le régulateur anti trust sud coréen, la Korea’s Fair Trade Commission, envisagerait d’enquêter sur de possibles manquements à la loi sur la publicité, Samsung vantant le S22 comme le smartphone affichant « les meilleures performances jamais vues » alors même que nombre d’apps sont bridées par le GOS (Game Optimizing Service).

Comme si cela ne suffisait pas, l’agence de presse Yonhap rapporte qu’une class-action est en préparation (procédure en recours collectif) et que les utilisateurs à l’origine de la plainte pourraient réclamer une compensation de 300 000 won (230 euros) par personne.

Samsung a promis qu’une prochaine mise à jour permettra à l’utilisateur de reprendre la main sur les performances de son mobile Galaxy, mais sans donner de date de disponibilité.

Notre test du Galaxy S22 (très bon au demeurant), est à lire ici.