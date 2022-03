YouTube offre de l’argent aux créateurs de podcasts pour avoir un format vidéo

De plus en plus de podcasts audio pourraient avoir le droit à une vidéo sur YouTube. Selon Bloomberg, YouTube offre jusqu’à 300 000 dollars aux créateurs pour qu’ils proposent un format vidéo de leurs contenus.

De plus en plus de podcasts vidéo sur YouTube ?

Dans le détail, YouTube proposerait un premier prix de 50 000 dollars pour les podcasts individuels et jusqu’à 200 000, voire 300 000 dollars pour les réseaux de podcasts. Cela correspond à des networks qui gèrent plusieurs podcasts, comme ils existent des networks qui s’occupent de plusieurs YouTubeurs.

À l’heure actuelle, la mise en ligne d’un contenu audio accompagné de quelques graphiques statiques ou limités sur YouTube est plus ou moins une démarche évidente pour les podcasts, qui bénéficient ainsi d’un autre canal de distribution. Les créateurs de podcasts plus avancés pourraient se filmer avec une caméra pendant qu’ils enregistrent leurs programmes, y superposer des graphiques et les diffuser en direct.

Selon Bloomberg, ces aides financières « pourraient aider les producteurs à créer des versions filmées de leurs épisodes ou à réaliser d’autres types de vidéos ». La première option nécessite souvent une sorte de studio et, bien sûr, des équipements, ainsi que des monteurs vidéo.

On peut se douter que YouTube va exiger un minimum de podcasts au format vidéo pour accorder la somme pouvant grimper à 300 000 dollars. Mais les conditions précises ne sont pour l’instant pas dévoilées. Pour sa part, Google a refusé de commenter l’information.