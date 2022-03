Le trou noir le plus proche de la Terre… ne serait pas un trou noir

Au mois de mai 2020, des scientifiques de l’ESO assuraient avoir découvert le trou noir le plus proche de la Terre, situé à environ 1000 années lumière de notre soleil. Ce trou noir stellaire avait été localisé dans le système à deux étoiles HR6819 et sa masse évaluée à 4 fois celle du soleil. Mais voilà, la même équipe de l’ESO menée par Thomas Rivinius (et composée d’ astronomes de l’Observatoire européen austral) ainsi que des scientifiques de la KU Leuven (Belgique) affirment aujourd’hui dans un article publié dans Astronomy & Astrophysics que le trou noir… n’en est sans doute pas un.

Rendu 3D du système binaire HR6819

Après de nombreux recalculs et des analyses forcément très complexes, les astronomes estiment désormais que HR 6819 est probablement un « système à deux étoiles vampire » dans une phase à la fois rare et éphémère de son évolution. « Nous avons convenu qu’il y avait deux sources de lumière dans le système, donc la question était de savoir si elles orbitent étroitement l’une autour de l’autre, comme dans le scénario de l’étoile dénudée, ou sont éloignées l’une de l’autre, comme dans le scénario du trou noir »

Au final c’est bien le première scénario qui a été privilégié, ce qui n’enlève rien au caractère exceptionnel de l’observation : les systèmes binaires vampires sont par définition des phénomènes astronomiques « courts », et qui de ce fait son extrêmement difficiles à observer.