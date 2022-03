Battlefield 2042 : les cartes vont être plus petites suite aux critiques des joueurs

DICE, qui développe Battlefield 2042, annonce des changements, dont des cartes plus petites. Cela fait suite aux critiques de joueurs, ces derniers trouvent que les cartes existantes sont beaucoup trop grandes et qu’il faut marcher pendant un moment avant de réellement affronter d’autres joueurs. Le studio a également fait ses propres recherches.

Des cartes plus petites arrivent dans Battelfield 2042

Dans ses recherches, DICE dit avoir découvert des problèmes de traversée, d’intensité, de visée, de chemins et de couverture dans les cartes de Battlefield 2042. Les cartes du jeu sont trop grandes et les zones d’objectifs sont trop dispersées. Les joueurs mettent trop de temps à se déplacer de leur base à l’objectif le plus proche, ce qui entraîne un temps de traversée important. « Nous vous avons vu utiliser des termes tels que Walking Simulator pour décrire ce que l’on ressent dans le jeu », a déclaré le studio. « Nous comprenons que ce n’est pas une expérience satisfaisante et convenons qu’il y a trop de temps de déplacement global ».

Cependant, une fois en combat, les choses peuvent devenir un peu trop intenses avec le nombre de joueurs et de véhicules qui fourmillent autour. DICE a déclaré qu’il envisageait de réduire le nombre de joueurs dans certains modes pour passer à 64 (contre 128 aujourd’hui). Il est également question de supprimer le nombre de véhicules auxquels les joueurs ont accès.

Le studio va rapprocher certaines bases et certains objectifs. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, les groupes d’attaque du secteur 1 sont beaucoup plus proches les uns des autres dans la disposition du prototype (à droite), et les attaquants commenceront du même côté de la carte que l’objectif. Cela devrait permettre de concentrer les joueurs dans la zone de l’objectif et de réduire le temps passé à marcher de la base aux points d’attaque.

Il faudra attendre cet été…

D’autre part, il arrive que les joueurs aient peu de zones pour se protéger. Il est donc facile de se faire tuer. DICE est au courant et explore davantage de moyens pour que les joueurs puissent se cacher lorsqu’ils traversent la carte. Le studio souhaite également que les joueurs puissent emprunter des chemins plus clairement définis, ce qui devrait rendre la défense d’un objectif plus prévisible.

Les changements de cartes dans Battlefield 2042 vont progressivement avoir lieu, en commençant par la carte Kaleidoscope qui existe déjà. La nouvelle version n’arrivera pas avant cet été. Il faudra ensuite attendre les nouvelles cartes. Celles-ci arriveront progressivement au fil du temps.