Lenovo dévoile des portables gaming avec GPU RTX 3000 à des prix défiant toute concurrence

Les PC portables gaming sont généralement hors de prix, et c’est encore plus le cas lorsque ces derniers sont équipés des derniers GPU de Nvidia, les RTX 3000 (sans compter que la pénurie de composants n’arrange rien). Lenovo tente de changer la donne avec sa gamme de portables IdeaPad Gaming 3 (AMD) et IdeaPad Gaming 3i (Intel) présentée au MWC de Barcelone.

Deux modèles ont été dévoilés, en 15,6 et 16 pouces ( 2 560 x 1 600 pixels), équipés soit de processeurs Intel Alder Lake (jusqu’au Core i7-12700H à 12 cœurs/20 threads), soit de puces AMD Ryzen 6000 (jusqu’au Ryzen 7 6800H à 8 cœurs/ 16 threads). On note aussi que les modèles Intel prennent en charge jusqu’à 32 Go de DDR4-32000, contre 32 Go de DDR5-4800 pour les modèles AMD. Côté stockage, on pourra aller jusqu’à 1 To en SSD M.2.

Le point saillant de ces machines est bien sûr la présence d’une GeForce RTX 3050 Ti dans l’IdeaPad Gaming 3 (AMD), et d’une RTX 3060 dans l’IdeaPad Gaming 3 (Intel), le tout à des tarifs à priori très raisonnables. Ainsi, L’IdeaPad Gaming 3i 15,6 pouces sera commercialisé au mois d’avril au prix de départ de 990 dollars, le modèle 16 pouces étant prévu pour le mois de juin à 1490 dollars. L’IdeaPad Gaming 3 sera encore moins cher, soit 929 dollars (config de base) pour le 15,6 pouces disponible au mois de mai prochain, et 1140 dollars pour le 16 pouces dispo en juin.