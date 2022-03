L’Ukraine demande à Xbox et à PlayStation de bannir les joueurs russes

Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien et ministre de la transformation numérique, est sur tous les fronts depuis quelques jours (il y a bien un double sens). Après avoir demandé, et obtenu, le soutien logistique de Starlink et après voir demandé, et obtenu, la suspension des ventes de produits Apple en Russie, l’un des hommes forts du gouvernement ukrainien fait une nouvelle requête, cette fois à l’adresse de Xbox, PlayStation et de plusieurs gros studios de jeu vidéo.

@Xbox @PlayStation You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

Une fois encore, Mykhailo Fedorov se montre direct : « La Russie n’a pas seulement déclaré la guerre à l’Ukraine mais à l’ensemble du monde civilisé. Si vous soutenez les valeurs humaines, vous devez quitter le marché russe ! » écrit le ministre sur son compte Twitter. et de poursuivre : « j’appelle au blocage temporaire de tous les comptes russes et biélorusses, et à l’interruption temporaire de la participation des équipes et joueurs Russes et Biélorusses aux événements esport ». Mykhailo Fedorov s’est aussi adressé à plusieurs studios de jeux vidéo comme Riot Games, Electronic Arts, Ubisoft, ou bien encore Gameloft, pour leur demander de fermer leurs locaux situés en Russie. Pour l’instant, ni Microsoft, ni Sony, ni aucun des studios interpellés n’ont encore répondu à cet appel.