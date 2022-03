L’Ukraine a bien reçu ses premières antennes Starlink

Il n’aura donc fallu que quelques heures entre le moment où Elon Musk a confirmé l’activation de Starlink au dessus du territoire ukrainien et cet autre moment où le pays en guerre a reçu sa première livraison d’antennes Starlink ! Ces antennes permettent de récupérer le réseau internet à haut débit directement via une armada de satellites situés en orbite basse. Le vice-Premier ministre d’Ukraine, Mykhailo Fedorov, a confirmé dans un tweet de remerciement, photo à l’appui, qu’un camion chargé de stations Starlink était bien arrivé à Kiev. Le cliché dévoile quelques dizaines de stations entassées dans le véhicule, du matériel qui sera sans aucun doute dispatché vers les centres de contrôles et d’administration ukrainienne. Elon Musk s’est contenté de répondre un « De rien » au tweet du vice-Premier Ministre.

C’est la seconde fois, en quelques semaines à peine, que Starlink apporte un soutien logistique dans un contexte de crise. La première fois, c’était peu de temps après l’éruption violente aux îles du Tonga. Starlink avait permis de reconnecter l’île principale au reste du monde.