Elon Musk active Starlink en Ukraine

L’Ukraine est rentrée en mode défensif depuis la tentative d’invasion de la Russie le 24 février, aidée de façon plus ou moins directe par plusieurs pays alliés (livraison d’armes, de marchandises, embargo technologique et financier sur la Russie, etc.). Les demandes de l’Ukraine sont parfois très directes, à l’instar de ce tweet de Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre d’Ukraine chargé du secteur numérique, adressé à Elon Musk : « Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaie d’occuper l’Ukraine. Pendant que vos fusées atterrissent avec succès depuis l’espace, les roquettes russes attaquent la population civile ukrainienne. Nous vous demandons de fournir à l’Ukraine des stations Starlink et de demander aux Russes sains d’esprit de se lever« .

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Le patron de SpaceX n’a pas tardé à répondre positivement à cette requête : « Le service Starlink est maintenant actif en Ukraine. D’autres terminaux sont en route » promet ainsi Elon Musk. L’entrepreneur star n’a pas souhaité préciser les conditions techniques de l’activation du service satellitaire en Ukraine, mais l’on sait cependant que l’a connexion à Starlink sera gratuite. Concernant les antennes nécessaires à la réception du signal, on peut supposer que ces dernières circuleront par les mêmes couloirs d’acheminement par lesquels transitent déjà les armes et les marchandises de première nécessité.