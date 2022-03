Nintendo Switch 2 ou Pro : le piratage de Nvidia offre des détails sur la console

Le récent piratage de Nvidia nous permet d’en apprendre un peu plus sur la Nintendo Switch 2 ou Pro. Quel rapport entre Nintendo et Nvidia ? Le premier utilise un processeur du second. Autant dire que la collaboration est importante pour proposer une bonne expérience de jeu.

Des détails sur la Nintendo Switch 2 ou Pro « grâce » à Nvidia

En fouillant dans des fichiers obtenus grâce au piratage de Nvidia, des personnes ont remarqué la présence de mentions « NVN2 ». Ce sigle fait référence aux API conçues par Nintendo et Nvidia pour la Switch. Le fait qu’il y ait le chiffre 2 suggère bien qu’il y a une nouvelle génération de console en préparation.

NVIDIA leaks have "nvn2", which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcY — Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) March 1, 2022

Les fichiers montrent que NVN2 s’appuie sur Ampere, à savoir la dernière architecture de Nvidia, et prend en charge le DLSS 2.2. Cela fait plusieurs mois maintenant qu’on entend parler d’une Switch 2 ou Pro qui supporterait justement le DLSS pour un meilleur rendu visuel des jeux. Cela semble se confirmer aujourd’hui.

En outre, d’autres fichiers font référence aux puces T234 et T239 de Nvidia. Elles sont plus performantes que celles que l’on retrouve dans la Switch et la Switch OLED, ce qui n’est pas réellement une surprise. La Switch OLED par exemple dispose d’une puce graphique avec 256 cœurs. On passe à 2 048 cœurs avec la T234.

Il y a un point que le piratage de Nvidia ne permet pas de déterminer : la date de sortie pour la Nintendo Switch 2 ou Pro. Mais il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers mois à son sujet. C’est à se demander si elle ne verra pas le jour en 2022.