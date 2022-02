Morbius : la bande-annonce finale est arrivée

Sony Pictures partage aujourd’hui la bande-annonce finale de Morbius, le nouveau film en partenariat avec Marvel. Cela fait un moment maintenant qu’il aurait dû être disponible, mais il y a eu plusieurs reports à cause du Covid-19.

La bande-annonce finale pour Morbius

Comme les bandes-annonces précédentes, celle-ci contient de nombreuses images de Jared Leto en vampire et finalement assez peu de plans de Michael Keaton, alias Vautour.

Cette bande-annonce de Morbius ne contient pas beaucoup de nouvelles images, ce qui n’est pas surprenant puisque cela fait plus de deux ans que nous avons le droit à des extraits. Michael Morbius est un médecin ordinaire qui se transforme en vampire et décide de combattre le crime. La bande-annonce nous donne le meilleur aperçu de Matt Smith, qui joue le rôle de Loxias Crown, le méchant du film. Malheureusement, le trailer n’explique pas dans quel univers Spider-Man le film se déroule.

Outre Jared Leto et Michael Keaton, le film mettra également en vedette Jared Harris dans le rôle d’Emil Nikols et Tyrese Gibson dans celui de Simon Stroud. Morbius est réalisé par Daniel Espinosaet écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, qui ont également écrit ensemble le film Power Rangers de 2017.

Morbius sortira au cinéma le 30 mars prochain.