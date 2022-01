Morbius : le film est reporté au printemps 2022

Il faudra encore attendre pour voir Morbius, le film de Sony a été reporté au 1er avril 2022, alors que sa sortie devait se faire à la fin janvier. Le 1er avril correspond à la sortie aux États-Unis, la date pour la France devrait être le 30 mars sachant que les films sortent le mercredi chez nous contre le vendredi outre-Atlantique.

Encore un report pour la sortie du film Morbius

La sortie de Morbius n’a pas été simple. Le film devait à l’origine sortir à la mi-juillet 2020. Mais le Covid-19 s’est invité à la fête, provoquant un premier report pour la fin du même mois. La date de sortie a ensuite été mars 2021 puis octobre de la même année. Ce fut ensuite janvier 2022 et voilà maintenant qu’il y a encore un report. Comme on peut s’en douter, le décalage de quelques mois s’explique par Omicron et le nombre de cas en hausse pour le Covid-19.

Il se trouve que le Covid-19 ne serait pas la seule raison du report. Selon Deadline, Sony veut continuer avec le succès de Spider-Man : No Way Home et ainsi lui laisser un boulevard pour les semaines qui suivent. Le film est déjà un carton, il a récemment dépassé le milliard de dollars au box-office.

Dans Morbius, Jared Leto incarne l’antihéros énigmatique Michael Morbius. Dangereusement malade d’une maladie rare du sang et déterminé à sauver les autres qui subissent le même sort, le docteur Morbius tente un pari désespéré. Alors qu’au début, il semble être un succès radical, les ténèbres en lui se déchaînent. Le bien l’emportera-t-il sur le mal, ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions mystérieuses ?