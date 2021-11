Morbius : la bande-annonce tease un lien avec Spider-Man et Marvel

Une nouvelle bande-annonce est arrivée pour le film Morbius avec Jared Leto dans le rôle principal. Elle tease des liens avec Spider-Man et l’univers Marvel de manière plus générale.

Morbius a le droit à une nouvelle bande-annonce

Le nouveau film de super-héros de l’univers Spider-Man de Sony suit Michael Morbius (Jared Leto), un biochimiste à la recherche d’un remède pour sa maladie sanguine rare. Après s’être accidentellement injecté le vampirisme, Morbius reçoit des pouvoirs de chauve-souris comme l’écholocalisation, le vol et une soif insatiable de sang.

Dans la bande-annonce, Morbius se rend sur une île mystérieuse pour soigner sa maladie, mais il disparaît pendant deux mois et revient avec des pouvoirs de vampire. Il y a également des liens avec les autres films de Sony, notamment un caméo de Michael Keaton, qui a joué le rôle du vautour dans Spider-Man : Homecoming, et une allusion à Venom. Le méchant symbiote, incarné par Tom Hardy, a annoncé un crossover dans la scène de post-crédits de Venom : Let There Be Carnage.

Adria Arjona joue aux côtés de Jared Leto dans le rôle de la fiancée du méchant, Martine Bancroft. Jared Harris, Matt Smith et Tyrese Gibson complètent le casting. Matt Smith incarnera Loxias Crown, un homme atteint de la même maladie du sang que Morbius. Jared Harris, dont le personnage reste anonyme, jouera le mentor de Morbius.

Morbius sortira au cinéma le 26 janvier 2022.