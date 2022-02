Nvidia enquête après avoir connu une cyberattaque

Nvidia a subi ces derniers jours une cyberattaque. Le groupe, notamment connu pour ses cartes graphiques, enquête à ce sujet pour déterminer l’ampleur de l’attaque et tenter de connaître l’origine des pirates.

Une cyberattaque sur le réseau de Nvidia

« Nous enquêtons sur un incident », a déclaré un porte-parole de Nvidia. « Notre entreprise et nos activités commerciales se poursuivent sans interruption. Nous travaillons toujours à évaluer la nature et la portée de l’événement, et n’avons pas d’informations supplémentaires à partager pour le moment », a poursuivi le porte-parole.

Selon The Telegraph, les systèmes d’e-mail et les outils de développement de Nvidia ont souffert de pannes au cours des derniers jours, ce qui aurait été provoqué par la cyberattaque. L’intrusion est décrite comme ayant complètement compromis les systèmes internes de l’entreprise, bien que certains services de messagerie aient continué de fonctionner.

Il n’existe actuellement aucune preuve liant l’incident à la Russie, qui pourrait riposter à l’Occident par la cyberguerre. Ces derniers jours, les États-Unis et les pays de l’Union européenne ont imposé des sanctions à la Russie après son invasion de l’Ukraine, notamment un moratoire sur l’exportation de semi-conducteurs vers ce pays.

Les entreprises ont été invitées à renforcer leur cybersécurité alors que la Russie lance une vague d’attaques contre l’Ukraine, qui, selon les experts, pourrait s’étendre à d’autres pays.