RTX 3090 Ti : Nvidia refuse de donner de nouvelles informations

Le mois dernier, Nvidia a profité du CES pour annoncer la RTX 3090 Ti, une nouvelle carte graphique. Plusieurs détails étaient toutefois manquants, comme le prix et la date de sortie. Le groupe avait promis de partager de nouvelles informations d’ici la fin janvier, et voilà qu’il n’y a toujours rien alors que nous sommes à la mi-février.

Pas de nouvelles pour la RTX 3090 Ti

The Verge a questionné Nvidia pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe avec la RTX 3090 Ti. « Pour l’instant, nous n’avons pas plus d’informations à partager sur la RTX 3090 Ti, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en aurons », a déclaré un porte-parole. Autant dire que ce n’est pas vraiment rassurant.

Il est possible que tout soit en lien avec des problèmes de production. Le mois dernier, des rumeurs ont circulé faisant état que Nvidia avait suspendu la production de sa carte graphique, notamment à cause de problèmes avec le BIOS et le produit en lui-même. Dans le même temps, le leaker Moore’s Law Is Dead avait affirmé que Nvidia avait mis de côté l’idée de sortir de ce modèle jusqu’à nouvel ordre, suggérant qu’il y a d’autres problèmes.

Il faudra donc attendre avant de savoir ce que Nvidia va réserver pour a RTX 3090 Ti. Ce sont surtout les joueurs qui veulent les meilleures performances qui vont être déçus.