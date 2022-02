Orange offre les appels vers l’Ukraine et Free baisse les prix

Orange et Free ont décidé de faire un geste au niveau des appels étant donné qu’il y a la guerre en Ukraine suite aux invasions de la Russie. L’opérateur historique offre les communications, là où son concurrent baisse les prix.

Les communications vers l’Ukraine sont offertes chez Orange

« Orange se mobilise pour permettre à ses clients grand public de rester en contact avec leurs proches en Ukraine », indique l’opérateur sur son site. Ainsi, à compter du 25 février, les appels internationaux, SMS et MMS émis depuis les mobiles Orange et Sosh en France Métropolitaine vers les numéros fixes et mobiles ukrainiens seront gratuits, et ce pour une durée de deux semaines. On peut imaginer qu’il y aura un délai supplémentaire selon la situation sur place, mais l’opérateur ne dit rien de particulier à ce sujet.

Free baisse ses prix

Du côté de Free, il est question de baisser les tarifs des appels depuis la France vers l’Ukraine jusqu’au 30 avril 2022 au minimum. Là encore, un délai supplémentaire pourra être accordé selon la situation dans le pays. Voici les nouveaux tarifs :