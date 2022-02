Netflix France signe l’accord pour diffuser les films 15 mois après la sortie au cinéma

Ce mardi, le cinéma français et Netflix ont signé l’accord qui permettra au service de streaming de diffuser les films 15 mois après la sortie en salles. C’est en lien avec la nouvelle chronologie des médias qui a été récemment annoncée.

Les films sortiront plus rapidement sur Netflix en France

Netflix s’est engagé à investir 40 millions d’euros dans la création française et européenne pour l’année 2022. Dans le détail, cet accord avec le cinéma français (qui porte sur trois ans) implique que Netflix investisse 4% de son chiffre d’affaires annuel net réalisé en France vers trois axes :

Un minimum garanti de 30 millions d’euros par an dans la création cinématographique d’expression originale française ;

Une clause de diversité fléchant au moins 17% du montant des préfinancements dans le financement d’œuvres d’expression originale française dont le budget est inférieur ou égal à 4 millions d’euros ;

Une clause de volume prévoyant un minimum de dix films préfinancés chaque année.

« Netflix et les organisations du cinéma français se félicitent des discussions fructueuses qui ont été menées ces derniers mois et qui bénéficieront à la création cinématographique, dans toute sa diversité », ont indiqué les signataires dans leur communiqué. Netflix devient ainsi le premier service de médias audiovisuels (Smad) à s’accorder avec le Blic, le Bloc et l’Arp, et qui espère aller plus loin.

Ce sera un peu plus long sur Prime Video et Disney+

Le délai de 15 mois est donc bien plus intéressant que l’ancien, à savoir 36 mois. Et on pourrait même tomber à 12 mois. En effet, Netflix aurait d’ores et déjà fait savoir son intention de renforcer ses engagements pour bénéficier d’un délai plus court. Mais il n’y a pas plus d’information pour l’instant.

En face, Amazon Prime Video, Apple TV+ et Disney+ doivent attendre 17 mois parce que leur engagement est moins important que celui de Netflix. Les deux premiers seraient partant pour négocier avec la profession et obtenir un meilleur délai. En revanche, Disney est plus réfractaire, notamment parce que le groupe devrait temporairement enlever de son catalogue ses productions acquises par des chaînes en clair.