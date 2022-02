Simula One : le premier casque VR avec processeur Core i7 intégré est en précommande

Destiné prioritairement aux développeurs (mais pas que…) et issu d’un financement Kickstarter, le Simula One, premier casque VR sous Linux équipé d’un processeur Intel Core i7 et d’un GPU intégré Iris XE, est désormais proposé en précommande ! Les specs de l’engin ont à priori de quoi faire trembler les poids lourds de la VR haut de gamme : résolution par œil de 2,448 x 2,448 pixels en LCD, RGB et avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, lentilles composées de trois éléments, FoV de 100 degrés, deux caméras RGB pour la captation de mouvements, 1 To de capacité de stockage en SSD NVMe, l’ajustement automatique de l’IPD, le Wi-Fi 6, et surtout, surtout, un processeur Intel Core i7-1165G7 accompagné d’un GPU intégré Iris XE !

Ce monstre de casque VR peut être accompagné d’un clavier dédié, ce qui est plutôt logique étant donné que la vidéo de présentation dévoile un appareil largement dédié au travail sur ordinateur virtualisé ! Le tout fonctionne sous distrib Linux SimulaOS. Les tarifs du Simula One trahissent son orientation professionnelle : le modèle sans processeur Intel (à connecter au PC donc) est proposé à 1199 dollars, le modèle Founders Edition (en quantité limitée) est à 4999 dollars, quant au modèle standard, il faudra tout de même débourser 2699 dollars pour se le procurer.