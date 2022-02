Après le Bitcoin, Twitter propose les dons en Ethereum

La fonction de dons sur Twitter ajoute la prise en charge de l’Ethereum, qui rejoint ainsi le Bitcoin qui est déjà disponible comme option de cryptomonnaie depuis quelques mois maintenant.

« Comme Twitter, les monnaies numériques fonctionnent sans barrières mondiales. Nous sommes ravis d’intégrer l’Ethereum en plus du paiement en Bitcoin dans la fonction des dons, permettant ainsi à plus de personnes de participer à l’économie numérique avec le moins de friction possible », a déclaré le réseau social.

Pour le moment, Twitter n’accepte pas les noms de domaine décentralisés. Il faut donc se contenter des adresses alphanumériques pour l’Ethereum. La plateforme ne dit pas si un tel support verra le jour à l’avenir.

Have you set up Tips on your profile yet so it's easy for people to show their support?

Yes: Cool, we’ve added Paga, Barter by Flutterwave, Paytm, and the option to add your Ethereum address.

No: What are you waiting for? Here's how: https://t.co/Id5TwTpnCF

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 16, 2022