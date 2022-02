Suivi des utilisateurs : Meta paie 90 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites

Meta, la maison-mère de Facebook, a accepté de payer 90 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites concernant la confidentialité des données des utilisateurs.

90 millions de dollars pour le pistage d’utilisateurs

Facebook était accusé d’avoir suivi à la trace des utilisateurs dans leur navigation sur Internet, même après leur déconnexion de la plateforme, pour récolter des données à des fins de ciblage publicitaire.

L’accord soumis lundi pour approbation dans une cour californienne prévoit que les 90 millions soient versés aux plaignants qui prouveront qu’ils ont été affectés par ce pistage. Et Meta s’engage à isoler et détruire toutes les informations personnelles concernées, récoltées en 2010 et 2011.

Selon la plainte, Facebook utilisait des cookies installés dans les navigateurs pour enregistrer des visites sur d’autres sites. Par exemple, le réseau social savait qu’un utilisateur, même non connecté, affichait d’autres sites quand ceux-ci comportaient des boutons J’aime. Ce problème a été réglé de longue date et n’est plus d’actualité aujourd’hui, assure Meta.

Cette affaire est loin d’être la seule. Facebook est accusé de nombreux maux par les régulateurs américains, européens et d’autres pays. Leur recours aux cookies, notamment, est jugé de plus en plus problématique au regard du respect de la confidentialité des personnes en ligne. Il y a un an, Facebook avait accepté de débourser 650 millions de dollars pour mettre fin à un litige sur la protection de la vie privée qui l’opposait à 1,6 million d’utilisateurs.