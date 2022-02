No Man’s Sky : l’extension Sentinel rebat les cartes du système de combat

Une nouvelle extension majeure pour No Man’s Sky ? C’est presque devenu aussi banal qu’un lancement de fusée SpaceX. Le jeu du studio Hello Games, honni par de nombreux joueurs à son lancement, est devenu au fil des extensions un incroyable et splendide fourre tout où l’on retrouve désormais mille influences diverses : de la construction de bases façon « Minecraft dans l’espace » aux vaisseaux organiques du Capitaine Blood en passant par les épaves spatiales hantés inspirés de Dead Space, les monolithes mystérieux de style « Kubrickien », ou bien encore les vers de sable qui rappellent ceux de Dune, No Man’s Sky s’apparente désormais à un énorme jeu-hommage à toute la SF spatiale.



L’extension Sentinel est la première de cette année 2022, et comme d’habitude, c’est du lourd, avec notamment une refonte profonde du système de combat contre les sentinelles, ces robots chargés de surveiller les planètes : « No Man’s Sky est un jeu d’exploration, mais notre univers a toujours été rempli de dangers et de dangers. Les sentinelles surveillent les planètes que vous explorez et sont depuis longtemps un élément du jeu que nous voulions rendre plus intéressant, plus profond et plus amusant, tout en permettant aux joueurs de les vaincre et de les surmonter de manière plus significative. » Bref, plus de challenge en somme.

Outre la refonte du système de combat, l’extension Sentinel apporte un nouveau mecha géant ennemi, de meilleurs visuels sur certaines armes et leurs effets, de nouvelles améliorations pour les armes encore et aussi la possibilité de construire son propre robot compagnon (doté d’une simili IA !). Que rajouter d’autres ? L’extension Sentinel est disponible gratuitement dès aujourd’hui. Quant à No Man’s Sky, le jeu est présent sur vraiment toutes les plateformes, et une version Switch sera même disponible cet été.