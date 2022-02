L’Europe souhaite se doter d’une armada de satellites internet : de la concurrence pour Starlink ?

L’Europe bombe à nouveau le torse dans le secteur des technologies, qu’elle ne semble plus vouloir laisser à la seule « charge » des Etats-Unis, de la Chine ou du Japon : contrôle et sécurisation des données dans l’UE (RGPD), réindustrialisation sur le secteur des semi-conducteurs (40 milliards d’euros d’investissement) et peut-être demain… une armada de satellites internet qui se retrouverait en concurrence directe avec Starlink !

Mardi 15 février, la Commission européenne a présenté un règlement sur la connectivité sécurisée et la gestion du trafic spatial qui prévoit notamment de doter l’UE d’une armada de satellites internet. Cette constellation de satellites permettra de disposer d’une connexion internet jusque “dans les régions les plus reculées de l’UE et en Afrique » et de s’assurer d’un service minimum de connexion dans le cas où les infrastructures au sol feraient défaut (en cas de cyberattaque massive par exemple). Ce futur concurrent de Starlink aurait aussi la double fonction de « surveiller l’espace » , des attaques ciblant des satellites étant désormais envisageables.

L’armada européenne de satellites internet pourrait rentrer en fonction dès 2024, et l’on peut supposer qu’à cette date seule une fraction de la constellation satellitaire aura été placée en orbite.