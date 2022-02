Western Digital : une contamination sur la chaine de production pourrait entrainer une hausse de 10% du prix de la NAND

Comme si la pénurie de composants ne suffisait pas, Western Digital vient de confirmer la contamination de l’une de ses principales chaines de production. Le coût de cette contamination est déjà colossal puisque l’entreprise a perdu la bagatelle de 6,5 exabytes de mémoire NAND. L’impact est si brutal qu’une analyste de TrendForce estime que cette perte sèche va mécaniquement déboucher sur une hausse du prix de le NAND disponible, Western Digital occupant à lui seul près du tiers de la production mondiale de composants NAND.

Tout ce qui est rare est cher dit-on, si bien que le prix des SSDs (basés sur la mémoire NAND) pourrait augmenter de 10% ! Seule bonne nouvelle (enfin, façon de parler), la hausse ne devrait pas durer trop indéfiniment, juste le temps que Western Digital « assainisse » son unité de production.

Après l’augmentation déjà violente des tarifs des cartes graphiques pour PC, un second composant clef de nos ordinateurs pourrait donc à son tour subir une forte hausse. A quand le PC avec 512 Go de SSD et GPU RTX 3080 à 4000 euros ? Ah, on me dit dans l’oreillette que c’est déjà presque le cas…