Netflix n’aura bientôt plus une seule série Marvel au catalogue

C’est un petit coup dur pour la plateforme de SVoD, mais un coup dur contractualisé : à la date du 28 février prochain, plus aucune série Marvel ne sera disponible dans le catalogue de Netflix. L’information est officialisée sous forme d’avertissement sur la fiche des séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders, ce qui fait quand même un beau paquet de séries qui s’en iront sans doute voguer sur Disney+. Cela confirme du même coup que Netflix disposait uniquement de droits de diffusion limités dans le temps.

Surtout, le départ prochain de ces séries annonce un « trou » dans le catalogue Netflix concernant les séries de super-héros « qualitatives ». La série Jupiter’s Legacy, sensée faire concurrence à l’excellent The Boys d’Amazon Prime Video, n’ira pas jusqu’à la seconde saison, les retours du public étant particulièrement médiocres. Après les défections de Star Trek et de Marvel, Netflix perd des licences fortes et ultra populaires, ce qui pourrait bien ne pas arranger les affaires d’une plateforme qui connait un léger coup de mou depuis quelques temps…