Android 13 porte le nom de code d’Android Tiramitsu

La Developper Preview d’Android 13 est disponible depuis hier, et l’on connait désormais le petit surnom que porte le prochain OS mobile de Google… en interne. Comme c’était l’année des « T » pour la firme de Mountain View (après Android 12 nom de code Snow Cone), un ingénieur gourmand a eu la chouette idée de baptiser Android 13 en Android… Tiramitsu ! Bon appétit donc, et l’on espère vraiment que les devs qui passent en revue les premières fonctions et les premiers bugs du système digèreront toutes ces nouveautés sans problèmes. Il aurait été sans doute sympa que ce surnom soit réellement celui d’Android 13 auprès du grand public, mais on ne trouve Android Tiramitsu que dans les réglages de la Developper Preview. Depuis Android 10 en fait, les petits surnoms gustatifs d’Android ne sont plus utilisés qu’en interne.

Pour rappel, Android « Tiramitsu » propose des icônes d’applications à thème qui ne sont plus obligatoirement celle de Google (fonction réservée aux Pixels), le choix d’une langue spécifique pour une ou plusieurs applications, un nouveau sélecteur de photos et vidéos et une fonction de connexion en Wi-Fi qui permet au smartphone sous Android 13 (pardon, Tiramitsu, on ne s’en lasse pas) de découvrir et de se connecter aux appareils proches via le Wi-Fi sans qu’il soit nécessaire d’avoir l’autorisation de localisation. Forcément, de nouvelles fonctions plus ou moins planquées dans les entrailles du système remonteront bientôt à la surface…