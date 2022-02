OCS va pouvoir diffuser les films 6 mois après la sortie au cinéma

OCS a signé un nouvel accord avec les organisations professionnelles du cinéma, ce qui lui permet de diffuser les films 6 mois après la sortie en salles. Ce sera donc le même délai que pour Canal+.

Des films sur OCS 6 mois après la sortie au cinéma

« Conformément au nouveau régime de contribution au développement de la production cinéma, OCS consacrera au moins 18% de ses ressources au financement du cinéma français et européen », indique le bouquet films/séries qui est contrôlé à 67% par Orange et 33% par Canal+. « Cet accord prévoit en outre, une contribution importante en faveur des préachats de films français, des engagements favorisant la diversité des productions et des catalogues et une production indépendante renforcée ». Cela va permettre d’avoir une amélioration au niveau de la chronologie des médias.

Pour rappel, un accord a été récemment été trouvé pour une nouvelle chronologie des médias. Cette loi française impose un délai pour la diffusion d’un film sur différents supports après la sortie au cinéma. Les nouveaux délais sont :

DVD, Blu-ray, VOD : 4 mois (inchangé)

Canal+ et OCS donc : 6 mois (8 mois auparavant)

Netflix : 15 mois (36 mois auparavant)

Amazon Prime et Disney+ : 17 mois (36 mois auparavant)

Chaînes TV gratuites : 22 mois (30 mois auparavant)

C’est l’occasion de rappeler qu’OCS pourrait changer de propriétaire. En effet, Orange chercherait à revendre le bouquet films/séries. Il se murmure que Canal+ pourrait être l’acquéreur en cas de vente, tout comme Mediawan.