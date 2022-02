Orange réfléchirait à revendre OCS

Orange pourrait bien se séparer de son bouquet ciné-séries OCS. Selon les informations d’Écran Total (via Univers Freebox), l’opérateur rencontre des difficultés et préfère donc abandonner son offre.

Le bouquet OCS pourrait bien être vendu par Orange

Le problème pour Orange avec OCS est que le bouquet n’est pas rentable. De plus, son point fort était l’accord pour avoir les programmes de HBO, ce qui a notamment permis la diffusion en exclusivité de Game of Thrones. Mais la série est terminée et plusieurs personnes ne sont plus abonnées. De plus, il existe la plateforme de streaming HBO Max qui regroupe justement les programmes de HBO. Elle n’est pas encore disponible en France, mais on imagine bien qu’elle va se lancer un jour ou l’autre, ce qui fera très mal à OCS.

Malgré tout, OCS compte 3 millions d’abonnés. Cela ne suffit toutefois pas pour être rentable. Orange préférerait donc tirer un trait dessus et s’en séparer.

Les potentiels acquéreurs annoncés sont Canal+ et Mediawan. Le premier connaît bien OCS puisqu’il détient 33% du groupe (le reste appartient à Orange). De plus, les offres de Canal+ disposent déjà d’un accès à OCS. Quant à Mediawan, il s’agit d’une société fondée par Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Matthieu Pigasse.

Rien n’est fait pour l’instant. Il sera intéressant de voir ce que Christel Heydemann, la nouvelle patronne d’Orange, va décider. Elle pourrait avoir une vision différente de son prédécesseur, Stéphane Richard.

Pour information, Christian Bombrun, qui était alors le directeur des contenus d’OCS, avait déclaré l’année dernière que le groupe avait l’intention de se renouveler. Mais une année est passée et rien n’a changé. Christian Bombrun ne travaille plus chez OCS, qui plus est.