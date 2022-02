Meta dément la possible fermeture de Facebook et Instagram en Europe

Meta a démenti une information selon laquelle ses réseaux sociaux Facebook et Instagram quitteraient l’Europe. Les deux plateformes vont bien rester disponibles depuis le Vieux Continent.

Facebook et Instagram restent en Europe

« La presse a rapporté que nous « menacions » de quitter l’Europe en raison de l’incertitude entourant les mécanismes de transfert de données entre l’Union européenne et les États-Unis. Cela n’est pas vrai », indique Markus Reinisch, le vice-président de la politique publique européenne chez Meta. « Nous n’avons absolument aucun désir de nous retirer de l’Europe, bien sûr que non », a-t-il ajouté.

Tout est parti d’un récent document financier que Meta a transmis à la SEC, à savoir le gendarme boursier américain. Le groupe a signalé qu’il n’était pas en mesure de transférer les données des utilisateurs entre l’Union européenne et les États-Unis, ce qui était un problème. Est ensuite venue l’information/la rumeur selon laquelle Facebook et Instagram pourraient fermer leurs portes en Europe.

« Nous ne sommes pas seuls » concernant cette histoire de transfert de données entre l’Union européenne et les États-Unis, assure le vice-président de Meta. « Au moins 70 autres entreprises issues d’un large éventail de secteurs, dont dix entreprises européennes, ont également évoqué les risques liés aux transferts de données dans leurs déclarations de résultats », précise-t-il. Il assure vouloir que la protection des droits fondamentaux des utilisateurs de l’Union européenne soit respectée, tout comme il veut qu’Internet continue de fonctionner sans friction.

« Les entreprises ont besoin de règles claires et mondiales pour protéger les flux de données transatlantiques à long terme et, comme d’autres entreprises dans un large éventail de secteurs, nous surveillons de près l’impact potentiel sur les millions de personnes et d’entreprises qui utilisent nos services au fur et à mesure que ces développements progressent », poursuit le responsable. Il conclut en disant que Meta espère voir un remplacement au Privacy Shield.