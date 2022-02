Facebook menacerait de fermer ses activités en Europe ? Pas si vite…

C’est la petite rumeur qui monte : Facebook (Meta) pourrait fermer ses activités en Europe ! A l’origine de ce remue-ménage, il y a le rapport financier que Meta a transmis il y a quelques jours à la SEC (Securities and Exchange Commission), le « gendarme de la bourse américaine ». Sur le papier l’affaire est sérieuse : Meta laisse ainsi entendre qu’il pourrait à l’avenir ne plus être en mesure de fournir ses services « les plus importants » aux utilisateurs européens.

La raison d’une telle décision (encore largement hypothétique) ? Zuckerberg ne veut plus des règles européennes du RGPD qui empêchent ses serveurs américains de traiter les données des utilisateurs européens de Facebook et Instagram. L’arrêt du Privacy Shield en 2020 a mis un terme au cadre qui règlementait jusqu’ici les transferts de données entre l’UE et les Etats-Unis. Pour Facebook, cela une petite catastrophe dans la mesure où la société de Zuckerberg vit du traitement et de la revente de données utilisateurs à des sociétés tierces.

Pour autant, les rodomontades de Meta dans le rapport de la SEC méritent d’être prises avec le recul nécessaire. Facebook commence à perdre des utilisateurs et ne gagne plus autant d’argent sur les plateformes iOS/iPadOS, plateformes qu’il ne peut plus « monétiser » comme avant depuis l’instauration d’un système anti-traçage. De plus, le grand projet de Métavers n’est pas prévu pour le moyen terme, et dans l’intervalle, Meta engloutit déjà des milliards de dollars dans la VR… des milliards qui tombent pour l’instant dans la catégorie des pertes. Tout cela dans un contexte de surveillance accrue des autorités anti-trust et après de multiples scandales touchant aux données privées (Cambridge Analytica).

En bref, au vu de la situation actuelle assez dégradée de Meta, il y a pour ainsi dire zero chances que le GAFAM passe des menaces aux actes. Quand on songe à ce qui s’est passé après la dernière publication de résultats (chute de 20% à la bourse), un retrait de Facebook du marché européen aurait sans nul doute des conséquences dévastatrices sur le cours de l’action, et conduirait à une monumentale perte de confiance de la part des investisseurs. La « menace » a tout du coup de bluff au final.