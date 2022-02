Google délaisserait Stadia… qui deviendrait une technologie de cloud-gaming proposée à des entreprises tierces

La sauce ne prend décidément pas avec Stadia et si l’on en croit les bonnes sources de Business Insider, Google en serait arrivé à la conclusion qu’il vaudrait mieux abandonner le service… pour le transformer en autre chose. Cet « autre chose », ce pourrait être Google Stream, une technologie de cloud gaming qui pourrait être achetée sous marque blanche par des sociétés tierces.

Peloton, le fabricant de matériel de Fitness qui traverse actuellement une énorme tempête, se serait montré intéressé. Il deviendrait ainsi possible de jouer à de vrais JV sur du matériel de fitness (après tout, on pouvait déjà regarder la télé sur certains modèles). At&T serait même l’un des premiers clients de Google Stream : la technologie de Google serait déjà à l’oeuvre pour permettre de jouer à Batman : Arkham Knight sur le navigateur de l’opérateur. Du côté des studios de JV, Capcom ou bien encore Bungie (et donc Sony désormais) seraient aussi des clients potentiels.

Quant à Stadia, l’original, Google continuerait de le faire vivoter avec des jeux plus grands publics, loin des ambitions et surtout des coûts pharaoniques des triple A. Quand ça veut pas…