Spotify dépasse les 400 millions d’utilisateurs, dont 180 millions d’abonnés payants

Spotify a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2021 et il y a globalement de bonnes choses. Mais les analystes sont toutefois déçus par les prévisions pour le trimestre en cours, ce qui a joué sur l’action à la Bourse. Elle a reculé de 10,43% pour être à 171,90 dollars.

Spotify franchit le cap des 400 millions d’utilisateurs

Au quatrième trimestre, Spotify a franchi la barre des 400 millions d’utilisateurs actifs, à 406 millions, en hausse de 18% sur un an, un rythme qui ralentit progressivement au fil des trimestres. La croissance du nombre d’abonnés payants décélère aussi, même si elle a encore atteint 16% sur un an, avec un total de 180 millions d’utilisateurs payants fin 2021.

Le service de streaming musical prévoit d’atteindre 418 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 183 millions d’abonnés payants à la fin du premier trimestre, ce qui correspond aux attentes des analystes. Si le service parvenait à remplir ses objectifs, il afficherait néanmoins un taux de croissance encore inférieur à celui du quatrième trimestre. Les analystes ont retenu la marge prévue pour les trois premiers mois de 2022, en assez net repli à 25%, par rapport aux 26,5% du dernier trimestre de 2021, ce qui constituait déjà un repli par rapport à la période précédente.

Au niveau des finances, le chiffre d’affaires au quatrième trimestre de 2021 a été de 2,69 milliards d’euros, en hausse de 24% sur un an. La plateforme essuie 39 millions d’euros de pertes, contre 125 millions de pertes un an plus tôt. La perte par action a été de 21 centimes. En comparaison, les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 2,65 millions d’euros et une perte par action de 43 centimes.

Sur l’année 2021 au complet, le chiffre d’affaires a été de 9,67 millions d’euros (en hausse de 22,69% par rapport à 2020) et les pertes ont été de 34 millions, contre 581 millions d’euros auparavant.

Un point sur l’affaire du Covid-19 avec Joe Rogan

Il y a également été question de la polémique concernant Joe Rogan et l’affaire du Covid-19 avec ses podcasts. « Nous essayons de trouver un équilibre entre l’expression créative et la sûreté de nos utilisateurs », a déclaré le PDG et fondateur de Spotify, Daniel Ek, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats. Il a rappelé qu’il avait déjà annoncé dimanche des mesures pour contextualiser les contenus qui pourraient être considérés comme de la désinformation. Tous les podcasts évoquant le Covid-19 seront désormais assortis de liens vers des informations factuelles et sourcées scientifiquement sur la pandémie. Daniel Ek a aussi dit avoir « une grande confiance » dans la trajectoire de la publicité sur la plateforme.