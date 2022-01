Spotify : Joni Mitchell quitte à son tour la plateforme, Joe Rogan réagit et de nouvelles mesures sont appliquées

C’est l’affaire qui secoue Spotify depuis quelques jours (et a fait chuter le cours de l’action du groupe de 6%). Il y a une semaine environ, le légendaire Neil Young annonçait le retrait de l’intégralité de ses albums de la plateforme de streaming, expliquant qu’il ne tolérait plus la présence sur Spotify du podcast du très populaire Joe Rogan, ce dernier n’ayant pas hésité à inviter nombre de représentants de la sphère anti-vaxx aux Etats-Unis. Spotify n’a pas réagi à l’ultimatum de Neil Young si bien que les albums de l’artiste (sauf un album live) ne sont plus disponibles dans le catalogue du service.

La polémique est encore montée d’un cran il y a quelques heures avec le départ annoncé de la plateforme de Joni Mitchell, la mythique chanteuse folk (à qui l’on doit le cultissime morceau Big Yellow Taxi), qui déclare que les invités du podcast de Joe Rogan « répandent des mensonges qui coûtent la vie à des gens ». L’artiste Nils Lofgren a pris la même décision dans la foulée, suivi peu de temps après par la « podcasteuse » populaire Brené Brown, qui annonce qu’elle ne publiera plus aucun podcast sur Spotify tant que l’émission de Rogan y restera hébergée.

I will not be releasing any podcasts until further notice. To our #UnlockingUs and #DaretoLead communities, I’m sorry and I'll let you know if and when that changes.

Stay awkward, brave, and kind. ❤️👊🏼❤️

