Meta (Facebook) chute de 23% à la Bourse après des résultats décevants

Meta, la maison-mère de Facebook, a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2021 et il y a des déceptions en ce qui concerne les utilisateurs. Cela s’est rapidement fait sentir au niveau de la Bourse avec une chute de l’action.

Une déception pour le nombre d’utilisateurs

Au dernier trimestre de 2021, Facebook comptait 2,91 milliards d’utilisateurs, soit seulement une hausse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt. Ils étaient 1,93 milliard au quotidien, soit une légère hausse de 5%. En prenant en compte Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, il y a eu 3,59 milliards d’utilisateurs (+9%), dont 2,82 milliards (+8%) chaque jour.

Toujours concernant Facebook, il y a eu un recul aux États-Unis avec un million d’utilisateurs en moins au quotidien. C’est la première fois que le réseau social est en recul sur ce segment. Il y avait 196 millions d’utilisateurs américains il y a un an, ils sont maintenant 195 millions. La faible augmentation des différentes applications et la baisse d’utilisateurs aux États-Unis se sont traduites par une chute de l’action de l’ordre de 22,89% pour être à 249,05 dollars. La capitalisation boursière de Meta a fondu de plus de 200 milliards de dollars à cause de cela.

Le métavers coûte cher à Meta

Du côté des finances, le chiffre d’affaires de Meta a été de 33,67 milliards de dollars au dernier trimestre de 2021, en hausse de 20% sur un an. Le bénéfice net a été de 10,29 milliards de dollars, en recul de 8%. Le bénéfice par action ressort à 3,67 dollars, contre 3,88 dollars auparavant. En comparaison, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 33,4 milliards de dollars et un bénéfice par action de 3,84 dollars.

Sur l’année 2021 au complet, le chiffre d’affaires a été de 117,93 milliards de dollars (+37%), le bénéfice net a été de 39,37 milliards de dollars (+35%) et le bénéfice par action a été de 13,77 dollars (+36%).

Un autre élément est le métavers. Meta annonce avoir enregistré 10,19 milliards de dollars de pertes en 2021. Cela s’explique par les coûts colossaux pour mettre en place cet univers mêlant réalité augmentée et casques de réalité virtuelle.