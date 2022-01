WhatsApp : les sauvegardes de messages pourraient devenir payantes

Les utilisateurs de WhatsApp peuvent sauvegarder leurs conservations sur Google Drive, et ce sans limite particulière et surtout sans payer. Ils peuvent ainsi rapatrier leurs messages sur un nouveau smartphone en cas de changement. Mais tout cela pourrait devenir payant.

Bientôt des sauvegardes payantes pour WhatsApp ?

En fouillant dans la version bêta de l’application de WhatsApp, WABetaInfo a repéré des lignes de code qui suggèrent fortement que les sauvegardes de la messagerie vont avoir une limite et qu’il faudra payer à partir d’une certaine quantité de données. Ce choix n’est pas réellement surprenant si l’on observe ce que fait Google.

Pour rappel, Google a permis pendant plusieurs années d’avoir un stockage illimité sur son service Google Photos. Ce n’est plus d’actualité. Il en va de même pour les utilisateurs avec un Pixel qui pouvaient stocker en illimité les photos dans la qualité originale. Là aussi, cela n’est plus disponible. Google fait tout pour que les utilisateurs prennent son offre Google One qui permet d’avoir davantage de stockage en ligne.

L’histoire devrait se répéter avec WhatsApp et les sauvegardes. Une limite de la taille des sauvegardes devrait être mise en place. Ceux qui voudront stocker de « grosses » sauvegardes pourraient bien être obligés de payer.

Tout ce qui est évoqué ici concerne l’application Android de WhatsApp. Ceux qui ont un iPhone (sous iOS donc) passent par iCloud pour la sauvegarde des messages. Et pour le coup, c’est déjà décompté du stockage disponible sur iCloud.