Google Photos payant au 1er juin : quelques astuces pour ne pas payer la note

A la date du 1er juin, Google Photos deviendra payant… au delà des 15 Go de clichés stockés. Cette capacité de stockage « gratuite » sera sans doute largement suffisante pour bon nombre d’utilisateurs, mais pour les gros consommateurs de clichés numériques, cette limite sera sans doute assez vite dépassée (ou doit déjà l’être). Magnanime, Google fournit un petit outil en ligne permettant de savoir approximativement quand cette barre des 15 Go sera franchie en fonction des usages réels de chacun. Google précise que selon ses calculs, la grande majorité des utilisateurs qui ne dépassent pas les 15 Go sera encore tranquille pendant au moins 3 ans.

Quelques astuces permettent de gagner un peu de place d’ici au 1er juin. Ainsi, il est possible de passer l’ensemble de son catalogue photos en « haute qualité » en utilisant un autre outil en ligne. Généralement, les algos de Google aboutissent à une baisse sensible de la taille des fichiers finaux. Autre tip, la réduction de l’espace de stockage dévolu aux emails ou aux documents. Le rapport avec la choucroute ? L’espace de stockage de Gmail et de Google Drive est partagé avec celui de Google Photos. Et si vraiment ça déborde de partout, il reste toujours possible de transférer une partie du catalogue Photos sur un autre service de stockage… Google facilite même la migration.

Aure solution : payer le surplus de stockage. Google Photos est particulièrement concurrentiel sur le prix du stockage jusqu’à 100 Go (20 euros … par an !). Les plus soupçonneux peuvent aussi basculer sur des solutions payantes concurrentes un peu plus chères certes (comme Kdrive) mais qui offrent peut-être aussi un peu plus de garantie sur la vie privée. Le stockage physique externe peut aussi être privilégie (mais cela demande un peu plus de contraintes dans la gestion du stockage), voire le passage par un NAS pour les utilisateurs pros.