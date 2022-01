Messenger ajoute le chiffrement de bout en bout pour tout le monde

Messenger, la messagerie de Meta/Facebook, améliore un peu plus sa sécurité avec le chiffrement de bout en bout pour tout le monde. La fonctionnalité avait ses débuts en 2016, mais n’était pas disponible pour tous les usages. Ça l’est maintenant.

Un chiffrement de bout en bout pour tous sur Messenger

En 2016, le chiffrement de bout en bout sur Messenger concernait les messages écrits. Voilà maintenant que c’est disponible pour les conversations de groupe et les appels à plusieurs. C’était en test l’année dernière, c’est maintenant disponible pour tout le monde.

Malgré tout, Messenger n’active toujours pas par défaut le chiffrement de bout en bout. Ce sont les utilisateurs qui doivent faire le nécessaire au niveau de la messagerie. L’activation par défaut devrait normalement avoir lieu en 2023, mais les choses peuvent changer en un an.

En outre, il est maintenant possible de mettre des GIF, des autocollants et des réactions dans les conversations chiffrées. Les utilisateurs sont également en mesure de maintenir leur doigt sur un message pour y répondre ou le faire suivre. D’autre part, la messagerie s’inspire de Snapchat et envoie une notification à l’utilisateur si une personne participant à la conversion chiffrée fait une capture d’écran.

« Nous connaissons l’importance de la sécurité et de la confidentialité lorsqu’il s’agit de communiquer avec les personnes qui comptent le plus pour vous », indique Meta. « Le chiffrement de bout en bout vous protège, vous et vos données, des pirates, des criminels et autres regards indiscrets. Nous espérons que ces fonctionnalités amélioreront votre expérience de la messagerie privée et que nous continuerons à améliorer vos conversations chiffrées avec vos amis et votre famille », ajoute le groupe.