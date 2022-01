PlayStation VR 2 : les jeux annoncés, les titres probables, et nos grosses attentes (trailers)

Le PlayStation VR 2 est sur les rails. On ne sait pas encore si la seconde version du casque VR de Sony sera au rendez-vous des fêtes de fin d’année 2022, mais l’on peut déjà se faire une petite idée de la ludothèque que devrait rapidement accueillir l’accessoire dédié de la PS5. Pour mieux s’y retrouver, nous avons fait la liste des jeux qui seront disponibles, les titres qui débarqueront très probablement sur le casque… et nos attentes, c’est à dire les jeux qu’on aimerait bien voir sur le support même si rien n’indique ça sera effectivement le cas.

Les jeux qui ont déjà été annoncés pour le PlayStation VR 2

Aussi étrange que cela puisse paraitre, seuls 4 jeux ont été officiellement annoncés pour le PSVR2 à date :

Horizon Call of the Mountain : ce jeu (à priori aventure action) se situera dans le même lore que le très attendu Horizon Forbidden West. Le teaser est très prometteur, mais l’on espère surtout qu’il s’agira d’un « vrai » jeu avec une bonne durée de vie et pas seulement un épisode « spécial » plus proche de l’expérience VR. Le développement ayant été confié à Firesprite plutôt qu’à Guerrilla Games (il est vrai pas spécialisé dans les jeux VR à la base), nous sommes donc à la fois enthousiaste… et prudent.

Runner : le studio Truant Pixel développe depuis plusieurs années ce jeu de poursuite à motos (futuristes) dont la DA mélange les influences de l’animé japonais (on pense à Akira) et le cyberpunk. Intéressant, même si ce n’est sans doute pas ce genre de jeu qui exploitera à fond les capacités du combo PS5-PSVR2.

Samurai Slaughter House : ce titre du studio indé Tab Games place le joueur dans la peau d’un samurai au sabre tranchant… et sanglant. On note une DA noir et blanc au style assez tranché (hum…). Le jeu sortira aussi sur PCVR et Meta Quest 2.

LOW-FI : voilà encore un titre VR en développement depuis de longues années, mais qui devrait être fin prêt pour le lancement du casque de Sony. Ambiance cyberpunk à la Blade Runner pour ce titre aux environnements impressionnants. Si le gameplay suit, on pourrait bien avoir ici un jeu qui nous vengera de la (relative) déception de Cyberpunk 2077.



Les jeux qui seront probablement disponibles sur le PlayStation VR 2

Ces jeux « probables » se répartissent en deux catégories, celle des portages de jeux PlayStation VR existants, et celle des titres non annoncés mais qui ont de très fortes chances de se rajouter au catalogue du PSVR 2.

Les portages hautement probables :

Astro Bot : fer de lance du PSVR premier du nom, la mascotte d’Asobi reviendra forcément dans une version new gen sur PSVR2 (notre test d’Astro Bot peut être consulté à cette adresse).



Beat Saber : parce que Beat Saber est disponible pour TOUS les supports VR du marché, point barre.

No Man’s Sky : le fabuleux jeux d’exploration spatiale de Hello Games sera lui aussi forcément upgradé pour le PSVR2, parce que le jeu est déjà dispo pour le PSVR 1 et que les développeurs du studio sont des bourreaux de travail.



Hitman III VR : le jeu est sorti il y a près d’un an sur PSVR et depuis peu sur PCVR (dans une version très critiquée par ailleurs). L’agent 47 devrait être sur le pont dans des habits flambants neufs pour le PSVR 2.

Wipeout VR : déjà bluffant sur le PSVR premier du nom, le jeu de course futuriste reviendra sans doute encore plus beau (est-ce possible ?) sur le PSVR 2.



FarPoint : le meilleur FPS du PlayStation VR devrait profiter du bond technique de la PS5 et du PSVR 2.

Dreams : l’extraordinaire outil de création de Media Molecule, qui sert dorénavant à la réalisation de films, bénéficiera à coup sûr d’une mise à jour vers le PSVR 2.



Stormland : le contrat liant le jeu d’Insomniac Games (studio first party de Sony, rappelons le) à Oculus est expiré, et donc, le jeu post-apo qui vous place dans la peau d’un robot a désormais 100% de chances de finir sa course sur PSVR 2.

The Unspoken : ce jeu de combats de magicien est aussi une création d’Insomniac Games, et là encore, le contrai liant le studio à Oculus vient d’arriver à expiration.



Les jeux non annoncés sur le PSVR2 mais hautement probables :

Astro Bot 2 : le petit robot mignon est l’une des mascotte de Sony en plus d’être le symbole du studio first party Asobi. Le succès incroyable d’Astrobot garantit presqu’à coup sûr une suite pour le PSVR 2.

Moss II : fraichement annoncé pour le PSVR premier du nom, Moss II sortira quelques mois à peine avant le PSVR 2, et devrait donc bénéficier d’une version next gen sur ce support assez rapidement.



Farpoint II : le créateur du jeu a clairement laissé entendre sur Twitter qu’une suite était possible (donc probable, donc peut-être même déjà en cours de développement). Le meilleur FPS du PSVR, encore meilleur dans sa seconde mouture sur PSVR 2 ?

Les jeux pas annoncés sur le PSVR2, pas forcément probables, mais que l’on espère tout de même BEAUCOUP :

Half Life Alyx : la référence du FPS sur VR (et de la VR tout court), serait une sacré prise pour le PSVR 2 et permettrait de prouver tout ce que le combo PSVR 2 + PS5 a dans le ventre.

Resident Evil VIII : après un épisode VII en VR (sur PSVR d’ailleurs) et à la vue à la première personne, Resident Evil Village (VIII) se joue là encore à la première personne… et en VR sur PSVR 2 ? Franchement, ce serait une énorme annonce.

The Last Guardian VR : vous vous souvenez de cette courte expérience VR de The Last Guardian sur PSVR ? Sony n’a pas souhaité franchir le Rubicon du portage complet du jeu sur VR, et ce fut sans doute une sacré erreur tant le jeu collait parfaitement avec l’affichage VR. Depuis, les Japan Studios ont été fermés par PlayStation, et donc les chances d’un portage de ce titre sur PSVR 2 sont quasi nulles. On a bien le droit de rêver après tout…

God of War VR : alors oui, les aventures de Kratos se jouent à la troisième personne, mais le sublime portage PCVR du non moins sublime Hellblade prouve que la VR a du sens pour ce type de jeu. Sans compte que GoW serait un énorme porte étendard pour le support.

Wipeout II : là encore, le pourcentage est proche du zéro étant donné que le studio à l’origine du premier jeu a fermé ses portes, mais on veut tellement y croire…

Voilà donc pour notre (longue) liste des jeux annoncés ou attendus sur le PSVR2. Si vous pensez que nous avons oublié certains titres qui mériteraient d’en faire partie, n’hésitez pas à nous le dire dans la partie commentaires.