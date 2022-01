[CES 2022] PlayStation VR2 : Sony dévoile le nom et les caractéristiques techniques

Sony a détaillé un peu peu son casque PlayStation VR2 lors du CES 2022. Le nom a été officialisé, bien qu’il ne soit pas une surprise. On notera au passage qu’il n’y a pas d’espace entre VR et 2. Ce casque va concerner les joueurs sur PlayStation 5 qui veulent jouer en réalité virtuelle.

Des détails sur le PlayStation VR2

Sony n’a pas profité de la présentation au CES 2022 pour dévoiler des images du PlayStation VR2. En revanche, le groupe a partagé les caractéristiques techniques :

Écran OLED

Définition de 2 000 x 2 400 pixels par œil

Taux d’affichage de 90 ou 120 Hz

Séparation ajustable de la lentille

Champs de vision d’environ 110 degrés

Capteur de mouvement : système de détection de mouvement à six axes (gyroscope à trois axes, accéléromètre à trois axes)

Capteur d’attachement : capteur de proximité infrarouge

Quatre caméras pour le suivi du casque et du contrôleur de la caméra infrarouge pour le suivi de l’œil par œil

Vibration sur le casque

Connexion USB-C

Audio 3D

Il n’y a toujours aucune information sur le prix ou la date de sortie du casque. Parallèlement à l’annonce du PlayStation VR2, Sony a également dévoilé un jeu first-party pour le système, intitulé Horizon Call of the Mountain. Il est développé par Guerrilla Games et Firesprite, ce dernier ayant été récemment acquis et ajouté aux PlayStation Studios. Voici le teaser :

Ce jeu se déroule dans le même univers que Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, et les joueurs auront même l’occasion de rencontrer Aloy aux côtés d’autres personnages.