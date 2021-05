Le site Upload VR vient de publier de nouvelles infos techniques sur le PlayStation VR 2 de Sony. Selon plusieurs « sources sûres », le futur casque VR de la PS5 disposerait de deux écrans à affichage 4K (2000×2040 pixels pour chaque œil), ce qui serait donc un peu au dessus de la définition d’un Oculus Quest 2 (1832×1920 pour chaque œil).

Autre information nettement plus surprenante, la présence d’une technologique de suivi pupillaire, qui viendrait en soutien d’un moteur d’affichage Fovéal. En clair, toute la puissance de calcul serait concentrée sur la zone effectivement regardée par le joueur tandis que le reste de l’affichage serait un peu moins détaillé (voire un peu flou sur les côtés), de quoi optimiser au mieux les 9 à 10 tflops de puissance de la PS5.

Le PlayStation VR 2 contiendrait en outre son propre moteur haptique, à l’instar du DualSense et des manettes conçues spécifiquement pour le PSVR 2. Le site confirme enfin le câble USB-C reliant le casque VR à la console, ce qui reste une petite déception à l’heure où les casques VR modernes ont gagné en autonomie et en mobilité. Quant à la date (ou la période) de sortie de ce PSVR 2 prometteur, c’est toujours le flou le plus total…