Le logiciel Dreams de Media Molecule va servir à la réalisation d’un film

Ne s’en étonneront que ceux qui n’ont pas approché de près l’extrême richesse de l’outil conçu par la studio Media Molecule : Dreams, le logiciel de création incroyablement complet et intuitif qui permet de développer des jeux ou du média (y compris en VR) va servir à la création du film A Winter’s Journey, adaptation du poème germanique de Franz Schubert Winterreise.

Cette information se teinte d’une pointe de tristesse quand on sait que par ailleurs l’acteur Gaspard Ulliel, décédé récemment dans un accident de ski, devait interpréter le rôle principal de ce métrage. Le tournage démarrera tout de même au mois de juin en Pologne, avec au casting Martina Gedeck, Charles Berling, Gabriella Moran ainsi que l’immense John Malkovich.

Sans surprise donc, Sony Pictures Classics participera activement à la création du film, non seulement au niveau de la production mais aussi des outils utilisés pour sa réalisation : Dreams est en effet un logiciel PS4/PSVR créé par un studio first party de PlayStation. Cette grande première valide l’interface originale de Dreams, qui privilégie une approche plus directe de la création (même si les menus et sous menus sont toujours présents).