Le ministère de la Justice est visé par une cyberattaque

Le ministère de la Justice a été visé par une cyberattaque, dont l’ampleur et les conséquences pour les données sont inconnues avec des vérifications toujours en cours. Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace a été saisi de l’enquête pour une suspicion d’attaque.

Une attaque vise le ministère de la Justice

« Il y a eu quelque chose mais pas d’une ampleur importante, cela ne vise pas des dossiers de juridictions pénales », a indiqué à l’AFP une source proche de l’enquête. « Le ministère de la Justice a pris connaissance de l’alerte et s’est immédiatement organisé pour procéder aux vérifications nécessaires en lien avec les services compétents dans ce domaine », avait-il annoncé jeudi après-midi.

Les vérifications sont toujours en cours. Il y a une analyse point par point du système et cela prend du temps. Évidemment, il y a une obligation de transparence, notamment s’il y avait des fuites de données personnelles par exemple.

Dans un message envoyé vendredi matin aux responsables des organisations syndicales représentatives, la Chancellerie a précisé « qu’un site connu pour procéder à la diffusion de données (lockbit) menacerait de publier le 10 février prochain des fichiers appartenant au ministère de la Justice ». La cyberattaque a été revendiquée par le groupe de hackers Lockbit 2.0.

Également une cyberattaque pour la ville de Saint-Cloud

Dans le même temps, la ville de Saint-Cloud a aussi été victime d’une cyberattaque. Cela a eu lieu dans la nuit du jeudi 20 à vendredi 21 janvier. « Ce type d’attaque, inédite par son intensité, n’a pu être évitée en dépit des mesures renforcées de sécurité appliquées au quotidien pour protéger les données et l’intégrité des ressources informatiques connectées et installées sur les systèmes informatiques de la Ville », indique Saint-Cloud dans un communiqué. La ville indique avoir déposé plainte et le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire. Les investigations sont toujours en cours pour déterminer précisément l’ampleur de l’attaque.