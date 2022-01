Une fusée SpaceX va se crasher sur la face cachée de la Lune, et ce n’était pas prévu

« La fusée a rendez-vous avec la Lune… » (sur un air de Charles Trenet). Bill Gray, un ingénieur astronome de pointe à qui l’on doit le Project Pluto (suivi des objets spatiaux passant près de la Terre) a fait ses petits calculs et déterminé qu’un étage d’un lanceur Falcon 9 de SpaceX s’écrasera inéluctablement sur la face cachée de la Lune aux alentours du 4 mars prochain !

Cette fusée a été lancée dans l’espace en 2015, mais son retour sur Terre ne s’est pas déroulé comme prévu. Une panne de moteur (cela arrive) a bloqué l’engin spatial en orbite. Le trajet orbital de la fusée est devenu de plus en plus aléatoire au fil du temps si bien que la Falcon 9 a fini par se retrouver dans la trajectoire de la zone orbitale de la Lune (un changement d’orbite en quelque sorte). Une fois dans l’orbite lunaire, le crash est alors inéluctable, ce qui est d’ailleurs le funeste destin qui attend tout objet spatial qui ne parvient plus à rester dans l’orbite terrestre (sans l’intervention d’une poussée moteur bien sûr).

La zone d’impact étant située du côté non éclairé de la Lune, on ne pourra pas assister au crash en direct, ce qui nous prive finalement d’un joli spectacle.