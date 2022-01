PlayStation Plus février 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony dévoile la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en février avec le PlayStation Plus. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne, d’avoir des réductions sur le PlayStation Store et ses sauvegardes de jeux dans le cloud.

Les jeux offerts avec le PlayStation Plus en février 2022

Le premier jeu offert est le PlayStation Plus en février est EA Sports UFC 4 (PS4). Un jeu de combat de MMA développé par Electronic Arts. Cet opus place le joueur et le combattant qu’il a créé au centre de l’action et intègre un nouveau système de progression unifié, un redesign des takedowns et des mouvements au sol, davantage de fluidité dans les combinaisons de saisie et de frappe, ainsi que la possibilité de revivre les débuts des sports de combat dans de nouveaux environnements.

En tant que deuxième titre, on retrouve Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : A Wonderlands One-Shot Adventure (PS4). C’est la version standalone du quatrième DLC de Borderlands 2. Cela veut dire qu’il n’y a pas besoin de posséder le jeu de base pour pouvoir vivre les premières histoires loufoques de Tina façon jeu de rôle.

Enfin, le troisième jeu offert est Planet Coaster: Console Edition (PS5). Une simulation de gestion de parc à thème. Similaire à son prédécesseur spirituel, le jeu permet aux joueurs de construire des montagnes russes, des attractions diverses, d’installer des éléments de décor et de gérer son propre parc d’attractions.

Tous les jeux offerts avec le PlayStation Plus seront à réclamer dès le 1er février sur le PlayStation Store.