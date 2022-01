Eternelle Notre-Dame : réservez votre place pour une visite virtuelle de la cathédrale parisienne

Décidément, la moyenâgeuse Notre-Dame aime fricoter avec la technologie la plus en pointe. Après la numérisation ultra précise au laser de l’édifice, le concert VR de Jean-Michel Jarre et le jeu VR d’Ubisoft basé sur le film Notre-Dame Brûle de Jean-Jacques Annaud, il ne faudrait pas oublier que depuis le 15 janvier 2022, il est possible de visiter en VR Notre Dame grâce à l’exposition virtuelle Éternelle Notre-Dame qui se tient chaque jour de la semaine à l’Espace Grande-Arche (Puteaux). L’installation, qui restera en place jusqu’au 3 avril prochain, permet de parcourir une Notre-Dame superbement reproduite en 3D-VR (les casques VR utilisés sont des HTC Vive Pro). Le prix du billet est de 20,99 euros et il est possible de réserver sa place à cette adresse.

Cette belle initiative de l’opérateur Orange est accompagnée de deux autres expositions (disponibles avec le billet), soit « »Notre-Dame hors les murs » (histoire et art) et « Rebâtir Notre-Dame de Paris : le chantier du siècle » (présentation des différents métiers) ». Si vous êtes dans le coin de Puteaux ou de ses alentours cher lecteur, voilà peut-être une chouette idée de « sortie » pour le week-end.